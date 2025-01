Hoy Errejón ha sido llamado a declarar por abusos sexuales sobre varias mujeres que lo expusieron públicamente a finales del año pasado a través de la cuenta de Cristina Fallarás. Y es hoy también cuando he decidido sentarme a escribir por la sencilla necesidad de desenmarañar mis propios sentimientos y con la esperanza de poder ayudar a alguien a desliar los suyos.

Ya han pasado varios meses desde que este tema provocó una gran saturación mediática, pero yo aún sigo con el corazón encogido y el cuello dolorido de no saber hacia dónde mirar para esquivar el golpe o devolverlo.

La acusación de Errejón me pilló desprevenida y me sentí doblemente herida en el feminismo y en la izquierda. Sin embargo, no me resultó un relato alejado, ya que basta preguntar con franqueza a cualquier mujer que tengamos cerca para descubrir una historia de abuso o maltrato y confirmar que los hombres que las provocan no siempre se sitúan en lo que, a priori, podríamos señalar como el bando contrario.

Tanto es así que deberíamos recordar como, en el propio movimiento 15M —del que yo misma formé parte—, se produjeron denuncias por violación, e incluso, en las acampadas del Occupy Wall Street se registraron tantos tocamientos e intentos de violación que tuvieron que habilitar una zona de acampada segura y sesiones especiales para que las mujeres pudieran hablar, tal y como escribe Rebecca Traister en Buenas y Enfadadas. ¿Quiero decir con esto que todos los violadores están encubiertos en movimientos de izquierdas? Por supuesto que no, lo que vengo a decir es que ni siquiera estos espacios se libran de la violencia patriarcal.