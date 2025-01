El problema radica en cómo los cánones estéticos actuales, impulsados por las redes sociales y la industria de la moda, promueven una perfección inalcanzable. Esto perpetúa un ciclo de insatisfacción donde ninguna mujer, por hermosa que sea, parece cumplir con las expectativas. Si alguien como Sweeney –una actriz alabada por su talento y belleza– es atacada, ¿qué mensaje reciben las demás mujeres?

Lo irónico de este fenómeno es que los mismos hombres que critican a Sweeney probablemente serían incapaces de alcanzar los estándares de fitness que ella ha logrado. Los ataques no reflejan un problema con el cuerpo de Sweeney, sino la percepción distorsionada de quienes la atacan. Es una prueba de cómo los estándares impuestos no solo perjudican a las mujeres, sino que también distorsionan las expectativas de los hombres, alejándolos de apreciar cuerpos reales y saludables. En otras palabras, a los hombres ya no les gustan las mujeres, no al menos las de carne y hueso.