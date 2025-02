Para los egipcios, Bastet un gato era la diosa del Sol, protectora del hogar, y para los japoneses, el Maneki neko, es un amuleto de la suerte pero, para el catolicismo (culpable en gran parte del modelo patriarcal que todavía padecemos) eran considerados criaturas demoníacas. Como cuentan en este artículo de El País, No aparecen en la Biblia y la iglesia los ha vinculado tradicionalmente con las mujeres que consideran impías, por ejemplo como las brujas . Por suerte, los estereotipos se están superando poco a poco. “Relacionar a los gatos con las mujeres es tan nocivo como cualquier otro estereotipo”, nos explica la psicoterapeuta feminista Beatriz Cerezo.

Una mujer reflexiva tirando a ausente en una casa con muchos libros, luz tenue, música y té siempre caliente. Un poco a lo Amélie, o también Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes , las mujeres que viven con sus gatos suelen verse con un punto melancólico y un Instagram lleno de fotos de flores y de cojines de terciopelo. La estampa es atractiva, pero al tiempo aterradora porque eso de la ‘loca de los gatos’ siempre se ha usado como una arma arrojadiza contra las mujeres . Una metáfora rancia y misógina de la solterona amargada que nunca consiguió casarse. Como si tuviéramos que conseguir un hombre para completarnos , no nos cansamos de verla, desde los Simpson hasta Catwoman, pasando por la millonaria italiana que dejó su herencia a un felino callejero.

“Las mujeres somos socializadas para poner en el centro de nuestras vidas los cuidados del espacio privado de la casa para que el resto de personas esposo e hijos puedan desarrollarse. Si ‘fallamos’ en este rol, tiene que ser por alguna especie de ‘locura’: los demás piensan que debes estar muy mal o algo raro debe pasar contigo para que no puedas cumplir con esa función o que nadie te elija para cumplir ese objetivo”, apunta. “Y si una mujer decide la soltería, tener un proyecto profesional o cuidarse a sí misma o a otras cosas, también la relacionan con algún tipo de locura”, añade. Por esto, si eliges cuidar unos gatos y no tienes una pareja, te caerá encima el estigma de loca. A los hombres, a las parejas o las familias no les pasa, simplemente son “amantes de los animales”.

Los gatos son elegantes, misteriosos, desconfiados, ariscos, limpios y solitarios, la versión positiva de los atributos que se relacionan con sus dueñas porque históricamente, los hombres, a las mujeres que no entienden, las han englobado en una amplia categoría de “locas”. Y son los primeros animales de la historia domesticados para quedarse en casa con las mujeres, aunque nunca han perdido su independencia, mientras los hombres salían a cazar junto a sus mejores amigos, los perros, el animal más fiel.