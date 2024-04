Una de las razones por las que mucha gente prefiere a los gatos sobre los perros es su nivel de intensidad emocional: no vamos a caer en ese viejo cliché de que los gatos no son cariñosos, pero la realidad es que su manera de demostrarlo suele ser más sutil, más relajada y, sí, menos invasiva que la de la los perros. Pero para otra gente funciona totalmente al revés: adoran ese amor tan explosivo que muestran los perros, la intensidad con la que buscan el contacto físico, la laboriosidad que tienen a la hora de prestarte toda su atención. Aunque obviamente todas las razas de perros no son igual de cariñosas. De hecho, existen tres concretas muy por encima del resto en este sentido.

Así lo explica el tiktoker 1minutoanimales en uno de los videos de su cuenta. El tercer puesto, dice, se lo lleva el preciosísimo, bondadoso y súper expresivo golden retriever, una raza que muestra constantemente un deseo innato de estar cerca de sus seres queridos. Y no solo eso: quien tenga uno en casa sabe que tienen una habilidad especial para entender y responder a las emociones de las personas. Suele entender cómo te sientes. Suele captar muy bien el tono en el que le hablas. Suele percibir tus sentimientos hacia él. Si a ello le sumas un temperamento muy amigable, unas cejas que parecen decir muchas cosas y una belleza increíble, tienes una raza genial.