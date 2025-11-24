Para sorpresa de nadie, aunque haya bastante negacionismo convenido procedente de la ultraderecha , el mundo sigue siendo un lugar muy machista en el que las normas de género asfixian a todo tipo de mujeres. A las adultas, claro, pero también a las niñas y a las adolescentes. La manera en la que deben vestir. Las tareas a las que deben limitarse. La forma en la que tienen que comportarse públicamente. El lugar que le corresponde dentro de la sociedad. El tipo de sexo que pueden disfrutar. El dinero que pueden manejar. Una realidad contra la que una mayoría de ellas se rebela: el 63% de las niñas y adolescentes del mundo desafía todas esas normas estúpidas.

Es la conclusión de un nuevo estudio llevado a cabo conjuntamente por la oenegé infantil Plan International y un equipo de investigadores de la Universidad de Cardiff. Bajo el título de La resistencia cotidiana de las niñas, revela que una gran parte de las menores de edad del planeta se resiste a acatar normas de género como no trabajar, no ganar dinero, no tener según que amistades o no tener relaciones sexuales. Reglas del patriarcado que limitan muchísimo sus vidas y que hacen que no puedan florecer en plenitud. Además, el informe final también revela que casi la mitad de ellas, el 47%, las desobedece abiertamente en algún momento de su minoría de edad.