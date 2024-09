No, no eres tú: la sensación de que cada vez se ven menos niñxs por las calles y los parques de las ciudades es real. La disminución de niñxs en las grandes ciudades españolas, especialmente en Barcelona, se está notando. Según el padrón municipal de Barcelona, solo el 22% de los hogares tiene niñxs, lo que representa 148.756 viviendas. Esto contrasta con el 27% en 1997. En el 78% restante de las viviendas, no hay menores, lo que refleja una caída constante de la presencia infantil.