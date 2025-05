Si no estás al día con The Bear, si no viste los diez episodios de la tercera temporada y no sabes cómo terminó la cosa, te recomiendo que dejes este artículo para cuando lo hayas hecho. Porque esto va de la cuarta temporada. Sí, de la que va a estrenarse el próximo 26 de junio en la plataforma de Disney+. De la que continúa la odisea de un restaurante, ahora de alta cocina, en el que los traumas y los dramas personales de la gente se entremezclan de manera maravillosa para dar lugar a una bomba de relojería que termina estallando tarde o temprano. Vuelve Jeremy Allen White en el papel de Carmy. Vuelve Ayo Edebiri en el papel de Sydney. Vuelve The Bear. ¿Pero dónde lo dejamos?

Sentimientos encontrados

El título de este apartado sería una muy buena manera de definir el final de la tercera temporada. Por un lado, vimos a un Carmy descompuesto cuando su ex mentor y maltratador psicológico David Fields le dice aquello de que aquel maltrato le hizo mejor chef. Porque parece sentir que verdaderamente es así y, al mismo tiempo, que ningún ser humano merece ser tratado de la manera en la que él lo fue. Es un caos emocional curioso. Cuando parecía que iba a quitarse el trauma de encima diciéndole cuatro cosas y soltando el lastre, el otro le devuelve ese golpe inesperado que deja a Carmy muy tocado. Congelado. No era el final que él esperaba. Ni nosotrxs tampoco, vaya. Y luego está lo de Sydney. En su caso los sentimientos encontrados tienen que ver con esa decisión profesional que no parece capaz de tomar del todo. ¿Abandona el caos de The Bear, siempre rodeado de esa sensación de estar a punto de resquebrajarse por todos lados? ¿O se queda para no dejar a Carmy solo ante la catástrofe? Por último, están nuestros sentimientos encontrados, porque no presenciamos la conversación telefónica entre Carmy y Jimmy sobre la reseña y la financiación del restaurante. Lo único que sabemos es que hay una llamada. Mucha tensión, mucho suspense y una mirada muy delicada a la salud mental. ¿Y ahora qué viene?

Tráiler de la cuarta temporada