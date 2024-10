Pero en estas cuatro temporadas ha ocurrido algo que no esperábamos. Sylvie ha ido evolucionando hasta convertirse en la verdadera estrella de ‘Emily in Paris’ y robarnos el corazón.

Ya no es la villana, ahora está en el centro del desenlace narrativo de la serie. Y claro, tampoco nos puede extrañar que ahora algunas revistas como Vogue o Cosmopolitan nos pidan una secuela de Sylvie en París, solo con ella de protagonista.

Quizá no lo veíamos venir. Al principio, la serie claramente apelaba a un público joven, con una trama de una creativa que se hace popular en Instagram y que ve cómo su vida da un giro de 180 grados en todos los sentidos.

Pero, con el tiempo, Sylvie ha ido ganando más atención. Incluso le sorprende a la propia actriz, Philippine Leroy-Beaulieu, quien dice que al principio pensaba que Sylvie solo atraería a una audiencia de mujeres más mayores. Sin embargo, “parece que muchas mujeres han encontrado en Sylvie inspiración en su fortaleza y en cómo expresa lo que piensa”, ha dicho la actriz.

No es la primera vez que un personaje antagonista se come a la actriz principal. Ya pasó con ‘El Diablo viste de Prada’. Todxs recordamos a Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, pero no tanto a Andrea Sachs (Anne Hathaway).