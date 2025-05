Abril ha dicho bye. El que apodamos el mes de los regresos distópicos (Black Mirror, El cuento de la criada y The Last of Us) ha cerrado sesión para que entre en escena un mayo con unas vibes bastante similares. No, no es otro mes de los regresos distópicos, pero sí de los regresos de la gran animación. Del humor en dibujo. De la fantasía y la ciencia ficción ilustrada. Pero no solo eso: también hay hueco para el drama adolescente y para un poquito de Eurovisión.

La canción, Movistar Plus+, 8 de mayo

Lo de Eurovisión no era por la cara. Movistar Plus+, que en los últimos años viene marcándose hitazos como Querer o Los años nuevos, lleva un tiempo preparando una miniserie histórica de tres episodios alrededor del proyecto Operación Eurovisión que puso en marcha RTVE en 1968 para intentar ganar el torneo y renovar la imagen de España en Europa y en el mundo. Están Patrick Criado, Álex Brendemühl y Carolina Yuste entre otros intérpretes. Huele muy bien.