Regresos en Max

¿Te han puesto feliz los regresos en Netflix? Pues lo de Max no se queda atrás ni un poquito. El primer hitazo llega también el 8 de abril y es la sexta y última temporada de El cuento de la criada. El punto y final. Se cierra una historia y una etapa de tu vida. El segundo hitazo es igual de magnífico: la segunda entrega de esa The Last of Us que tanta conversación dio en su estreno de 2023. 14 de abril. Anótalo bien. Por último, y para amantes de la comedia stand up, el 11 de abril vuelve Hacks.