Podría ser esta. Podría ser la serie del año. Y no solo porque en estos tres primeros meses no haya irrumpido nada especialmente destacable, sino también porque Adolescencia es una especie de puñetazo en toda la cara que te deja medio mareadx mucho tiempo después de haber engullido sus cuatro episodios. Una obra de las que siembra debate allá por donde aparece. Una obra madura que ni termina de acusar ni termina de defender. Un retrato de una adolescencia violenta y desgarradora. De una adolescencia que no es tan anecdótica ni está lejos de la de mucha gente en el mundo. La tienes que ver.

¿Que cuál es el meollo de la cuestión? Philip Barantini, el autor de aquella adrenalínica Hierve de 2021, nos cuenta en Adolescencia la historia de una familia dinamitada completamente por el arresto de su hijo Jamie Miller. Y no por supuestamente tirar unos petardos en la vía pública o robar un videojuego en la tienda de la esquina. No. Está acusado de asesinar a una compañera de clase. Y esta es la vuelta de tuerca de la serie: que no se trata de un asesinato enmarcado dentro de un contexto de pobreza y marginalidad. Que es un delito que proviene de quien no esperas que provenga.