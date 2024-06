La que fuera HBO Max durante casi cuatro años se convirtió el pasado 21 de mayo, y tras la fusión con Discovery Plus, en simplemente Max. Y no tuviste que hacer gran cosa para actualizarlo: tu perfil se mantuvo, tu historial se mantuvo, y por supuesto, todas esas series clásicas de la gran edad de oro de la televisión producidas por HBO se mantienen ahí para cuando quietas hincarles el diente. Hay, eso sí, novedades con los planes de suscripción y con la incorporación de programación deportiva. Por lo demás, la vida sigue abriéndose paso con normalidad dentro de la plataforma y esta semana, como el resto de semanas del año, aterrizan en ellas unos cuantos estrenos jugosos.

Minari, 1 de junio

Ganadora del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa del 2020, y con el mítico Steven Yeun (Glenn en The Walking Dead) como uno de sus protagonistas, Minari es un drama que tiene a la inmigración y a la vida rural en el epicentro de sus escenas. En concreto, narra cómo un niño coreano-americano de siete años experimenta la mudanza a una zona rural de la América profunda. La intención de la familia es sacar adelante una granja y alcanzar el sueño americano, pero no todo será tan sencillo. Eso sí: tiene ese aroma de optimismo ante el dolor y las dificultades que hace que salgas de la película con una sonrisa. Hay mucha ternura en sus 115 minutos de metraje.