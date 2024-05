Junio suele ser un mes de grandes estrenos y este de 2024 no será una excepción. Además de todo lo que verás desgranado más abajo en este mismo artículo, lo más jugoso del mes, este inicio de verano traerá consigo estrenos como En las profundidades del Sena (Netflix), Clanes (Netflix), ¿Todo bien? (Max), Soy Céline Dion (Prime Video), Becoming Karl Lagerfeld (Disney+), Tierra de mujeres (Apple TV+) o Auge y caída de John Galliano (Filmin). Una maravilla. Todo con muy buena pinta. No te vas a aburrir.