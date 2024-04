Fallout, Prime Video, 11 de abril

Una de las series más esperadas de 2024, especialmente para quienes son fans acérrimos de la famosísima saga de videojuegos Fallout. Pero no necesitas ser gamer para disfrutarla: se trata de un relato apocalíptico con guerras nucleares de por medio y con personajes misteriosos a los que la protagonista, Lucy, deberá calar rápidamente si no quiere terminar muy mal, un argumento que motiva por sí mismo sin importar tu relación con los juegos originales. Además, y después del tremendo éxito de la serie The Last of Us, todxs nos hemos convencido de que sí, de que se pueden hacer buenas adaptaciones televisivas de las historias videojueguiles. Confíemos.