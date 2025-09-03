A pocas series les ha durado tan poco la luna de miel con lxs espectadorxs como a The Last of Us. Porque con la primera temporada había en el ambiente un nosequé de serie para la posteridad. De serie escandalosamente buena. De serie que todo el mundo debía ver alguna vez en la vida. El hype era tremendo. Como si la gente hubiera encontrado la nueva Lost, la nueva Breaking Bad o la nueva Game of Thrones. Pero las esperanzas depositadas en la serie pronto desaparecieron: su segunda temporada ha sido decepcionante para muchísima gente. Y, obvio, el hateo en redes sociales ha sido muy heavy. Algo de lo que Bella Ramsey parece estar muy harta.

“No tienes por qué verla. Si la odias tanto, el juego existe y puedes jugarlo de nuevo. No hace falta que veas la serie”, dijo recientemente la actriz, que en la serie de HBO da vida al personaje de Ellie, muy querido por la comunidad gamer. Y es que no hay que olvidar que The Last of Us es la adaptación televisiva de un videojuego . Y no de un videojuego cualquiera: de una saga que ha conseguido enamorar a millones de jugadorxs. De una de las más reconocidas y queridas. De una que marcó un hito dentro de la industria. De ahí vienen las declaraciones de Ramsey. Porque parte del hateo procede de quienes conocen el videojuego y no toleran la falta de fidelidad.

No es la primera vez que pasa. La historia de la televisión y del cine está llena de buenas series y buenas películas que, sin embargo, no obtuvieron la crítica de público que merecían simplemente porque eran adaptaciones que se salían del libreto original. En plan el videojuego o la novela me encantaron por esto y aquello y en la serie o en la peli lo han quitado y han metido algo nuevo, qué mal. ¿Pero de verdad está mal? ¿O es simplemente que estás aferradx a una expectativa? ¿Tiene sentido esperar de una adaptación lo mismo que ya obtuviste en la fuente original? ¿No es mucho más bonito ver otro enfoque psicológico y narrativo de esa misma historia?