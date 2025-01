En concreto, fue la pasada madrugada del lunes al martes cuando tuvo lugar el apagón de Disney Channel. La productora se despedía con un breve “ sigue disfrutando de tus series favoritas en Disney Jr ”, una versión algo más infantil que estará presente en otras plataformas de streaming y de pago como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV. No en la parrilla en abierto de la TDT. De esta manera, Disney minimiza todavía más su oferta gratuita tras los cierres de Disney Cinemagic en 2015 y de Disney XD en 2020. Ya solo sobreviven en abierto National Geographic, STAR y Baby TV, pero la dinámica hace pensar que es cuestión de tiempo que también desaparezcan de ahí.

¿Y qué pasa con la frecuencia de la TDT que ha venido ocupando Disney Channel todos estos años? Pues lo descubrimos ayer mismo: tras ese mensaje sobre Disney Jr apareció de inmediato la presentación de Squirrel. Y no, no es un canal de Disney, sino de la compañía Squirrel Media, y no tienes nada que ver con lo que venía ofreciendo Disney Channel: se trata de una cadena dedicada exclusivamente al cine, tal como reflejaba ese primer mensaje: “Bienvenidos a Squirrel. El mejor cine, los mejores actores, juntos en Squirrel”. Será el segundo canal en abierto solo sobre cine de nuestro país tras el Be Mad de Mediaset. Por si pasas de pagar plataformas de streaming para ver pelis.

En cualquier caso, está claro que la situación del audiovisual se encuentra en estos momentos agitadilla. Por un lado, las productoras ven cada vez menos sentido a la inversión de contenidos para la televisión en abierto dada la propensión de lxs jóvenes a consumir los contenidos en las plataformas de streaming. Por otro lado, la amplia competencia de estas últimas hace casi imposible estar suscritx a todas y disfrutar de todo cuanto quiere disfrutarse. Sobre todo con el precio de la vida y la precariedad laboral tal como están. Ni hacia delante ni hace atrás.