Lo primero que hizo Maria fue llevarnos al Angel Sound Studio de Barcelona, el lugar en el que se gestó Katana, el último y más rompedor álbum de la artista mallorquina. “Yo me he dormido en este sofá muchas tardes”. Soñando, tal vez, con ser Uma Thurman en Kill Bill e ir por ahí matando gente. Porque ha sido la referencia metafórica de este tercer disco, tan de empoderamiento. Tan de no soy tan dócil como crees.