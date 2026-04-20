Hay quienes creen que los artistas no deberían meterse en política. Que no tienen la responsabilidad de posicionarse en las luchas sociales o frente a los conflictos armados. Y es cierto: no tienen la responsabilidad. Nadie la tiene. Después de todo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que sí tienen es una oportunidad de oro. Y es que la visibilidad social y mediática de la que gozan es brutal y cuando alzan la voz pueden generar un impacto que tú o yo nunca podríamos. Es por eso que Bardem no desaprovecha nunca esa oportunidad. Y es por eso que The Strokes decidió reventar Coachella durante su actuación del pasado sábado proyectando imágenes de los bombardeos a Gaza e Irán.
Sí, Coachella es una fiesta musical, pero también es un escenario en el que se posan millones de ojos en todo el mundo, lo que lo convierte en una chance estupenda para reivindicar la sensatez. Y eso es lo que hizo la banda que lidera Julian Casablancas: el grupo utilizó el gigantesco set del escenario del festival para mostrar algunas de las duras imágenes de la ofensiva de la alianza Israel-EEUU en Oriente Medio. Todo ello acompañado, escriben desde ElDiario.es, de frases tipo “más de 30 universidades han sido destruidas en Irán”. También colegios, institutos y hospitales han sido arrasados en Palestina y en Irán durante estos últimos tiempos. Bombardeos que violan el derecho internacional.
Pero The Strokes no apuntó solo a las barbaridades que tienen lugar estos días en Oriente Medio. Lo de la banda de New York era un ataque directo a la geopolítica matona de su propio país a lo largo de la historia reciente. Como aseguran en el citado diario, “el grupo mostró imágenes de líderes y presidentes latinoamericanos como Salvador Allende, entre otros, señalando la implicación de Estados Unidos en sus derrocamientos”. También incluyeron fotografías antiguas de la expropiación de tierras indígenas en los propios Estados Unidos y otras varias de manifestaciones en favor de los derechos de las personas racializadas como las del Black Lives Matter. Una declaración de intenciones.
La cosa es que Julian Casablancas no permanecía callado sobre el escenario. Mientras todas estas imágenes aparecían en pantalla y sacudían las conciencias de las miles de personas asistentes, el cantante de la banda repetía aquello de “What side you standing on? (¿De qué lado estás?)”, el famoso estribillo de su canción OBLIVIUS, contenida en el EP de 2016 titulado Future Present Past. Se lo gritaba a la gente. Apelaba al público directamente. Fue la última canción que la banda estadounidense tocó ese día. Luego abandonaron el escenario mientras en la pantalla aparecía una imagen y un mensaje: “La última universidad que queda en pie en Gaza”. Un momento tan duro como necesario.