Hay quienes creen que los artistas no deberían meterse en política. Que no tienen la responsabilidad de posicionarse en las luchas sociales o frente a los conflictos armados. Y es cierto: no tienen la responsabilidad. Nadie la tiene. Después de todo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que sí tienen es una oportunidad de oro. Y es que la visibilidad social y mediática de la que gozan es brutal y cuando alzan la voz pueden generar un impacto que tú o yo nunca podríamos. Es por eso que Bardem no desaprovecha nunca esa oportunidad. Y es por eso que The Strokes decidió reventar Coachella durante su actuación del pasado sábado proyectando imágenes de los bombardeos a Gaza e Irán.

Sí, Coachella es una fiesta musical, pero también es un escenario en el que se posan millones de ojos en todo el mundo, lo que lo convierte en una chance estupenda para reivindicar la sensatez. Y eso es lo que hizo la banda que lidera Julian Casablancas: el grupo utilizó el gigantesco set del escenario del festival para mostrar algunas de las duras imágenes de la ofensiva de la alianza Israel-EEUU en Oriente Medio. Todo ello acompañado, escriben desde ElDiario.es, de frases tipo “más de 30 universidades han sido destruidas en Irán”. También colegios, institutos y hospitales han sido arrasados en Palestina y en Irán durante estos últimos tiempos. Bombardeos que violan el derecho internacional.