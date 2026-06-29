Rosalía nos regaló a finales del verano y principios de otoño de 2025 una retahíla de escritos en Substack en los que, de una manera u otra, se desnudaba emocionalmente: nos habló de Leonard Cohen, de una escalera hasta Dios y de aquel miedo tan humano a que nadie quiera estar contigo el día de tu cumpleaños. Ahora, y tras más de medio año de silencio en la plataforma, la artista catalana vuelve a regalarnos uno de sus pensamientos explayados, uno que profundiza en el sentimiento de desarraigo que provoca la vida de estrella de la música que va de ciudad en ciudad. “Estoy de tour. He estado en Europa, ahora en USA y pronto en Latinoamérica. La vida nomádica no es para cualquiera”.

Y es que desde fuera todo parece siempre muy perfecto. Las luces. El cariño de la gente. El privilegio. Pero nada en esta vida viene sin cierto reverso amargo. En el caso de la gira mundial de LUX, explica Rosalía en este nuevo escrito, dicho reverso es el distanciamiento respecto a sus raíces: “Vivir cambiando siempre de lugar, lejos de lo tuyo y de los tuyos o del lugar en que naciste. Vivir lejos de todo aquello que amas y odias pero que irremediablemente te recuerda quién eres. Una renuncia desgarradora si me lo preguntas: casa u hogar no es solo refugio, puede ser el eje simbólico que te sostiene. Casa puede ser tu persona o tu clan, puede ser un olor, cuatro paredes o tu ciudad...”