La cantante británica Dua Lipa contrajo matrimonio este fin de semana con el actor Callum Turner. Y no, no fue una boda sencilla ni discreta: la pareja montó una celebración de tres días con unos 200 invitados en la ciudad italiana de Palermo. Desde el jueves y hasta el sábado, cuando tuvo lugar la ceremonia nupcial propiamente dicha, los entonces prometidos y la gran comitiva ocuparon hoteles, galerías de arte y palacios de la capital de Sicilia y provocaron que varias calles de la misma fueran cerradas, con el consecuente perjuicio para los comercios locales allí ubicados. Además, muchos vecinos se han visto obligados a aparcar a varios kilómetros de sus hogares o de sus puestos de trabajo por culpa de la celebración.
Al parecer, y según han informado medios británicos como Daily Mail o Metro UK, la artista de origen albanokosovar habría pagado casi 6.000 euros a estos vecinos para compensarlos por los incovenientes ocasionados por su lujosa boda. En concreto, a quienes residen en las zonas habilitadas como estacionamiento adicional para los invitados. Es decir, que Dua Lipa habría tenido el detalle de resacar a estas personas por el bloqueo de sus barrios. No obstante, hay muchas otras personas en Palermo que han visto trastocada su normalidad durante este fin de semana a causa de la celebración y que no han visto ni un solo euro. Entre ellos, los comerciantes de los locales situados en las calles cortadas por la policía local.
En general, y como han estado contando los medios británicos estos días, la sociedad palermitana se ha mostrado descontenta con todo este asunto. “En la Piazza Croce dei Vespri, otro mensaje rezaba: ‘Palermo no se alquila’, aunque fue rápidamente cubierto con pintura”, cuentan desde Infobae. Que sí, que a mucha gente le haría ilusión encontrarse por ahí con Dua Lipa, Callum Turner, Katy Perry, Justin Trudeau, Kylie Minogue, Donatella Versace, Charli XCX o Mark Ronson, pero a mucha otra no le mola nada que su tierra se convierta en el escenario en el que unos cuantos millonarios hacen lo que quieren. Sobre todo si tiene repercusiones en el día a día de los empresarios y de los trabajadores. Que la gente tiene que vivir.
”Me gusta mucho la música de Dua Lipa y la admiro por todo el activismo que hace. Pero si bien es un placer que las celebraciones se hagan en Palermo, ha traído muchos problemas. No está bien bloquear la ciudad. Lo entendería si fuera por el papa, pero no por una cantante”, le confesaba estos días una trabajadora palermitana al diario británico The Guardian. Por su parte, el alcalde se ha defendido diciendo que “entiendo los inconvenientes que causan los eventos de esta magnitud y lamento si alguien tiene que enfrentar restricciones temporales. No debemos olvidar el impulso de imagen que recibe Palermo. La visibilidad ayuda a fortalecer el atractivo de la ciudad y a generar amplios beneficios económicos”.