La cantante británica Dua Lipa contrajo matrimonio este fin de semana con el actor Callum Turner. Y no, no fue una boda sencilla ni discreta: la pareja montó una celebración de tres días con unos 200 invitados en la ciudad italiana de Palermo. Desde el jueves y hasta el sábado, cuando tuvo lugar la ceremonia nupcial propiamente dicha, los entonces prometidos y la gran comitiva ocuparon hoteles, galerías de arte y palacios de la capital de Sicilia y provocaron que varias calles de la misma fueran cerradas, con el consecuente perjuicio para los comercios locales allí ubicados. Además, muchos vecinos se han visto obligados a aparcar a varios kilómetros de sus hogares o de sus puestos de trabajo por culpa de la celebración.

Al parecer, y según han informado medios británicos como Daily Mail o Metro UK, la artista de origen albanokosovar habría pagado casi 6.000 euros a estos vecinos para compensarlos por los incovenientes ocasionados por su lujosa boda. En concreto, a quienes residen en las zonas habilitadas como estacionamiento adicional para los invitados. Es decir, que Dua Lipa habría tenido el detalle de resacar a estas personas por el bloqueo de sus barrios. No obstante, hay muchas otras personas en Palermo que han visto trastocada su normalidad durante este fin de semana a causa de la celebración y que no han visto ni un solo euro. Entre ellos, los comerciantes de los locales situados en las calles cortadas por la policía local.