De ahí quizás que, cuando le preguntamos qué personaje histórico son, no se vayan a nada grandilocuente, si no a una GOAT de la cultura pop reciente. “ La Chenoa después de la ruptura con Bisbal , saliendo en chándal de su casa con las ojeras marcadas y todos los paparazzis”. Una mujer en el ojo del huracán. Una mujer cansada.

Quizá por eso, de ser un lugar, las Al·lèrgiques al Pol·len serían su casa. Allí donde nadie molesta y pueden ser ellas mismas. Y también por eso dicen que su alter ego literario sería Los renglones torcidos de Dios, un libro, de nuevo, con una mujer siendo muy cuestionada. Una historia de perspectivas. De puntos de vista. De confusión.