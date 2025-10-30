“Hoy hace 25 años que se lanzó mi primer álbum. 25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz. Que tanta gente esté redescubriendo mi música ha sido surrealista y maravilloso. Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia. Dejando todo esto de lado, he decidido alejarme de los shows por un tiempo indefinido”. Este es el mensaje con el que Nelly Furtado, autora de himnos como I’m Like a Bird o Say It Right, anunció su retirada de los escenarios la semana pasada.

Y sobre el papel es una cuestión de prioridades. Como ella misma dice en esa publicación en Instagram, la cantante está decidida a “dedicarme a otros proyectos creativos y personales que creo que se adaptan mejor a esta nueva etapa de mi vida”. Y algo de verdad debe haber. Al fin y al cabo, no es la primera artista que tras tocar el cielo decide cambiar a una relación más privada e íntima con su arte, a una vida de menos estrés y de menos presión. De estar en la sombra. Y es que lo ha dejado muy claro: “Sigo amando componer música. Siempre me consideraré compositora”. Simplemente no va a publicarla o, si lo hace, no la defenderá en más directos.