A Nicki Minaj se le ha hecho bola la vida. Y no es para menos: en estas últimas semanas se ha ido enfangando cada vez más a raíz de varias polémicas. Para empezar, publicó un mensaje en X simpatizando con Donald Trump y riéndose de la candidata demócrata Kamala Harris, un movimiento que la comunidad le afeó rápidamente con frases tipo “imagina ser trinitense, no poder votar siquiera y ponerte del lado del hombre que te deportaría de regreso a Puerto España” o “ser partidario de Trump sabiendo que el 80% de tu base de seguidores son homosexuales es definitivamente una elección”. Pero esa es solo la punta del iceberg. Minak está on fire.
Porque también está y mucho el tema de Roc Nation, la discográfica propiedad del megarapero Jay-Z. En una serie de publicaciones en la misma plataforma, la cantante pareció sugerir que el equipo de Roc Nation habría tratado de ejercer manipulación sobre ella para que siguiera lanzando álbumes y haciendo giras. Y fue más allá: según dicen desde Diario Libre, algunos de sus mensajes parecían insinuar que el anuncio de la muerte del cantante D’Angelo era todo una táctica mediática para desviar la atención de sus críticas hacia Roc Nation. No ahondó mucho en el tema. No se justificó mucho. Simplemente soltó la bomba y punto. Una bomba bastante seria.
¿De dónde viene el lío originalmente? Según este mismo medio, “las publicaciones de Minaj podrían estar ligadas a un conflicto financiero pendiente con Tidal, el servicio de streaming fundado por Jay-Z en 2015”, y por lo que la rapera pide entre 100 y 200 millones de dólares por su participación en la plataforma. “Vinieron a suplicarle a la Reina una gira y un álbum y yo dije NO. Jajaja. Querían arreglarlo. Necesitaban la ayuda de la Reina y los BARBZ”. Y a todo esto tienes que sumarle la demanda de una guardia de seguridad por una presunta agresión en Alemania y el beef con Cardi B, quien ha asegurado que Minaj padece trastorno bipolar y esquizofrenia.
Un cóctel de polémicas que han llevado a la artista a anunciar su retirada de la música. Sí, al parecer, el álbum que podría estar cerca de publicarse va a quedarse en la nevera forever. “Bueno, ya no voy a sacar el álbum. No más música. Espero que estés feliz ahora. Adiós, Barbz. Te quiero para siempre”. Dicho esto, hay usuarixs que han querido recordar la capacidad marketiniana de Minaj: “La gente olvida que Nicki lleva una década jugando ajedrez 4D en internet y que sabe perfectamente cómo encender una fogata y tomarse un sorbo mientras todos discuten en los comentarios”. ¿Será una estrategia publicitaria o una verdadera despedida? Sus siguientes publicaciones parecen apuntar a lo primero, pero nunca se sabe.