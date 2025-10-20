A Nicki Minaj se le ha hecho bola la vida. Y no es para menos: en estas últimas semanas se ha ido enfangando cada vez más a raíz de varias polémicas. Para empezar, publicó un mensaje en X simpatizando con Donald Trump y riéndose de la candidata demócrata Kamala Harris, un movimiento que la comunidad le afeó rápidamente con frases tipo “imagina ser trinitense, no poder votar siquiera y ponerte del lado del hombre que te deportaría de regreso a Puerto España” o “ser partidario de Trump sabiendo que el 80% de tu base de seguidores son homosexuales es definitivamente una elección”. Pero esa es solo la punta del iceberg. Minak está on fire.

Porque también está y mucho el tema de Roc Nation, la discográfica propiedad del megarapero Jay-Z. En una serie de publicaciones en la misma plataforma, la cantante pareció sugerir que el equipo de Roc Nation habría tratado de ejercer manipulación sobre ella para que siguiera lanzando álbumes y haciendo giras. Y fue más allá: según dicen desde Diario Libre , algunos de sus mensajes parecían insinuar que el anuncio de la muerte del cantante D’Angelo era todo una táctica mediática para desviar la atención de sus críticas hacia Roc Nation. No ahondó mucho en el tema. No se justificó mucho. Simplemente soltó la bomba y punto. Una bomba bastante seria.