22:00 del lunes 20 de octubre. Plaza de Callao. Madrid. Miles de personas colapsan la zona esperando la aparición de la que es la artista más brillante de nuestro país. Están ahí porque Rosalía les ha citado. Tiene algo importante que decirles: va a presentar su nuevo álbum, LUX. Al parecer, y según han declarado portavoces del ayuntamiento, la artista catalana no tenía los permisos oportunos para montar semejante lío y podría caerle una multa de hasta 600.000 euros, pero esa es una historia para otro día. Hoy toca centrarse en lo artístico. Y es que el nuevo trabajo de Rosalía está envuelto en un halo cristiano tan preciosista como evocador. Es la Rosalía que busca a Dios . Lo hace a su manera, claro. La portada del disco, en la que aparece Rosalía vestida con un hábito de monja blanco que es a su vez una camisa de fuerza es una declaración poética de intenciones. El título del álbum tampoco deja lugar a dudas: lux es un término del latín clásico que significa luz y que evidencia que la cantante anda persiguiendo la iluminación y la trascendencia a través de su arte. No es mera especulación. Como le dijo la propia artista a la periodista María Serrano , “mi libro preferido es la Biblia. Creo que tenemos que retomar el camino de la espiritualidad”. Un camino emprendido tantas y tantas veces por otros artistas musicales. Cada uno a su manera.

El primero que viene a la mente es Nick Cave. Sí, su obra está atravesada por una relación conflictiva con lo sagrado: hay pecado, hay culpa, hay redención y, por supuesto, hay Dios. The Boatman’s Call o Push the Sky Away son solo algunos de los álbumes en los que más ha explorado lo divino. Y luego está Leonard Cohen, quien en canciones como Songs of Leonard Cohen o You Want it Darker mantiene conversaciones con la fe, manifestada esta no solo en el cristianismo sino también el judaísmo y en el misticismo oriental. Y, obvio, Bob Dylan, cuya etapa cristiana de finales de los 70 y principios de los 80 nos regaló auténticos discazos como Slow Train Coming o Saved.