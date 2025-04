Algo está pasando con la religión: según un análisis realizado en el Reino Unido , el porcentaje de gente joven que cree en Dios ha pasado del 22% en el año 2019 al 45% en el año 2025. Sí, la generación que está ahora en torno a los veinte está volviendo a las iglesias. No es necesariamente una cuestión familiar. No es que vivan en una sociedad religiosa que les empuja hacia la fe. No. Es algo más. Una serie de circunstancias diferentes que se han alineado para hacer que creer en algún tipo de divinidad sea atractivo de nuevo. Y entre las más importantes está la ola conservadurista .