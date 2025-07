La vocalista de Paramore en un concierto de Taylor Swift en Londres. Kendrick Lamar interpretando el America Has a Problem en el Renaissance Tour de Beyoncé. Post Malone en la actuación de Bad Bunny del Coachella de 2023. Kanye West en un show de Travis Scott. Ricky Martin apareciendo de la nada en un espectáculo de Madonna. Y una cantidad enorme de artistas en las giras de Karol G: Young Miko, Becky G, Feid, Shakira, Bad Gyal... Lo de lxs invitados sorpresas en los conciertos se ha convertido en una constante. Y sí, mola mucho cuando te pasa, pero el problema es que puede no pasar y te acabas llevando una decepción inolvidable.

Porque la frecuencia con la que lxs artistas están recurriendo a este golpe de efecto está haciendo que deje de ser una sorpresa. De hecho, la gente, tú, yo, todxs lxs que vamos a grandes conciertos, nos pasamos los meses dándole vueltas a la cabeza tratando de predecir al artista invitado de turno. Lo damos por hecho. Llegamos a creer que el artista para el que hemos comprado la entrada NOS LO DEBE. Y no solo está el bajonazo de que no nos lo regale, sino que puede que lo haga y no te guste una mierda. Imagínatelo. Pagas un dineral loco para un concierto y te pasas la mitad escuchando a un artista que no soportas. Igual te estropea la experiencia.