Hay gente que necesita que le hagan casito todo el tiempo y Trump es una de ellas. Quizás la más fiel representación del arquetipo: que si se disfraza de sumo pontífice, que si se mete con el presidente de gobierno de algún país, que si afirma que tiene un coeficiente intelectual privilegiado... Quiere que le miren. Que hablen de él. Y no parece importarle mucho lo de hacer el ridículo para conseguirlo. Por ejemplo, y para que veas hasta qué punto alcanza su egocentrismo, hace unos días se atrevió a preguntar esto: “ ¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije ODIO A TAYLOR SWIFT ella ya no es popular? ”. Un tuit que resulta patético por varios motivos distintos.

Y luego está el tema sexista. Sí, a priori esto no tiene nada que ver con el rollo hombre-mujer, porque Trump tiene un ego tan grande que le tira a quien sea, pero está claro que en el fondo algo de eso hay: que un señoro piense que un simple tuit suyo puede destrozarle la carrera a una megaexitosa mujer en su prime es de un machismo asqueroso. El hombre y su chasquido de dedos poniendo a la mujer en su lugar . Su intención es tan lamentable como su fracaso. La pregunta es: ¿por qué Taylor Swift? ¿Qué ha hecho esta mujer para que este pesado esté detrás de ella tratando de amargarle la existencia? Bueno, la historia viene de largo y tiene muchos episodios.

Para empezar, porque Taylor Swift es mucho más popular que él, que tiene el índice de popularidad más pobre que haya tenido ningún presidente estadounidense tras sus primeros 100 días de mandato. Ya no le quieren ni allí. Que piense que su opinión puede perjudicar a una de las figuras más influyentes de la música mundial demuestra que es un flipado desde primera hora de la mañana. Si la artista estadounidense no está más presente en el foco mediático ahora mismo es porque viene de un 2024 de récord en el que lo petó con su Eras Tour y se llevó más premios de los que le caben en la casa. Se está dando el descanso que se merece. Pero la echan de menos.

El inicio de la mala relación entre ambos no puede saberse con rigurosa exactitud, pero en 2019 la cantante salió en un medio tan importante como The Guardian diciendo que Trump actuaba como un autócrata. Ese mismo año, el mismo día que Trump cumplía 72 años, la artista estrenó Calm Down, un tema con una letra claramente antifascista. En 2020, y tras haber arrancado a apoyar públicamente a lxs candidatos demócratas frente a lxs republicanxs, criticó a Trump por crear el caldo de cultivo social que llevaría al asesinato de George Floyd, lamentó la decisión de la Corte Suprema de revocar el derecho al aborto y mostró su apoyo a Joe Biden.

Pero la movida no terminó ahí. La postura política de Swift le valió la enemistad de Trump, quien no ha parado de dedicar publicaciones a la artista. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando en septiembre de 2024 Taylor salió diciendo que apoyaba a Kamala Harris en las elecciones presidenciales que acabaría ganando Trump. Este se enfadó mucho porque tenía miedo de que la influencia de la cantante le robara su sueño de volver a la Casa Blanca. Desgraciadamente no fue suficiente y ahí está de nuevo haciendo el ridículo día tras día y jodiendo el mundo poco a poco.