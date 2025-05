El miedo que le está pillando el mundo a Donald Trump está justificadísimo. Y no porque tenga un plan ultramalévolo. No es esa clase de villano. No es un prodigio entregado a la destrucción. Es precisamente por lo contrario: tiene el timón del país más influyente del mundo y actúa y toma decisiones basadas en el mero capricho y en la incoherencia. Aranceles indiscriminados. Cambio de nombres históricos. Bullying público a Zelenski. Amenazas de querer anexionar Groenlandia. Y ahora va y publica una foto generada con IA en la que aparece vestido de Papa menos de dos semanas después de la muerte de Francisco. Un movimiento muy random que ha provocado la indignación de la comunidad católica.

En concreto, ha sido la Conferencia Católica del estado de Nueva York la que salió este pasado sábado en X a quejarse del presidente estadounidense por esa publicación por considerarla una broma de mal gusto. En sus propias palabras, “esta imagen no tiene nada de ingeniosa ni divertida, señor presidente”. Lo consideran una burla hacia su fe. Y lo peor es que Donald Trump probablemente no tuviera esa intención. Con casi toda seguridad no. Es simplemente que tiene un ego desmesurado que no le cabe en el cuerpo y aprovecha cualquier oportunidad para venderse como el salvador de la humanidad. Como presidente de la mayor potencia del planeta o como líder de la religión más seguida.