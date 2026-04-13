Hay noches que marcan una era y la del 11 de abril ha sido una de ellas. El Menor se ha proclamado campeón de Red Bull Batalla Final Internacional 2026 en una edición marcada por el 20º aniversario de una competición que ha redefinido la cultura del freestyle en español. El Movistar Arena de Santiago de Chile, completamente lleno con 15.000 asistentes y entradas agotadas, ha sido el escenario de una noche a la altura de su legado: considerada capital del rap, Santiago ha construido un potente ecosistema de freestyle que combina cultura de plaza, circuito competitivo y proyección global. Con esta victoria, El Menor hace historia al convertirse en el primer chileno en conquistar una Final Internacional de Red Bull Batalla. Fiel a su estilo, con ingeniosos juegos de palabras y métricas, El Menor no solo ganó una batalla: conquistó un hito, dejando por primera vez el título en casa. “Siento que es como culminar el trabajo de todas las generaciones anteriores que respeto mucho, todos los que estuvieron Kaiser, Stigma, Tom Crowley (...) quizás esto ahora me posiciona como el mejor de la historia de Chile, pero eso tampoco es para mi ego, esto es para Chile”.

A sus 23 años, el campeón se consolida en la élite del freestyle tras una actuación marcada por el carácter, el ingenio y un dominio escénico total. El Menor tuvo que abrirse camino en octavos frente a Reverse, superar los cuartos ante su compatriota Teorema, imponerse a un combativo Valles-T en semifinales y sellar su victoria frente a Almendrales en una final eléctrica, de réplicas y momentos que ya resuenan en la memoria colectiva de la escena. La representación española no logró esta vez abrirse paso hasta las últimas rondas. Gazir y Bnet se despidieron en octavos de final frente a Nekroos y Valles-T, mientras que Chuty alcanzó los cuartos pero cayó frente a Almendrales.

UNA FINAL PARA LA HISTORIA DEL FREESTYLE