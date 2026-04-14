Había pistas por toda la ciudad. Graffitis que no estaban ahí la semana anterior, carteles apareciendo en esquinas inesperadas, mensajes que se repetían sin explicar nada del todo. Madrid se fue llenando poco a poco de señales que apuntaban a algo grande. Un puzzle sin resolver cuyo hype crecía cada día mientras simplemente paseabas y te los encontrabas sin buscarlos. Y de repente, todo encajó: CUPRA no iba a hacer una presentación al uso de su CUPRA Raval. Iba a convertir la ciudad en una experiencia cultural. Una fiesta.

El juego del camuflaje: shhh hasta el 9 de abril

La estrategia de la marca ha sido muy clara: el ruido, como en una carrera de Fórmula E, empezaba el día 2 con todas las pintadas y carteles que inundaron la capital, pero hasta el 9 de abril no quisieron revelar de qué se trataba exactamente. Y eso fue clave. Esa expectación, no saber del todo de qué va la cosa. Ese tener que esperar y no tenerlo todo ya automáticamente tal como estamos acostumbrados en estos tiempos de inmediatez. Hasta ese día, el protagonista fue el misterio. Y la calle, claro. Porque el CUPRA Ravel nace en la calle y se queda en la calle. Esa es la idea.

Allí, en la misma calle, no en un concesionario ni en un local gigante, tuvo lugar la presentación el jueves 9. Es el ADN de la Tribu CUPRA: disrupción y cero miedo a romper las reglas. Por eso no fue una acto oficial de ponencias, discursos largos y preguntas ni nada parecido. El descubrimiento del CUPRA Raval vino acompañado por nada más y nada menos que la aparición en escena de Guitarricadelafuente. Y obviamente las miles de personas que estaban presentes no lo olvidarán. Es literalmente ir a un concierto increíble, exclusivo y gratis sin esperártelo. El CUPRA City Garage vibró de lo lindo.

No es solo Madrid: Raval ha conquistado a toda Europa

Mientras Guitarricadelafuente deleitaba al público madrileño, Disiz hacía lo mismo en París, Kim Petras en Berlín, Chase & Status en Manchester y Mahmood en Milán. Y eso tiene una lectura bonita: en internet puedes vivirlo todo a la vez en todas partes, pero las ciudades no. En las ciudades tienes que estar. Y lo que ocurre en tu Madrid le ocurre solo a quien está allí. Lo mismo con el resto de ciudades. Esa es la idea de diseño tras el CUPRA Raval: que siendo un vehículo lindo y sostenible puedas empaparte de tu ciudad porque es en sus calles donde ocurre la magia espontánea.

Tan increíbles fueron estos conciertos simultáneos que los diferentes espacios CUPRA se llenaron de personalidades de la escena cultural que no quisieron perderse semejante inusual presentación. En Madrid, por ejemplo, quienes asistieron pudieron ver a gente como Saúl Craviotto, Recycled J, Pablo Erroz, Diego Domínguez o Marc Clotet. Por Barcelona, donde también se presentó el CUPRA Raval, como no podía ser de otra manera siendo un vehículo inspirado en sus calles, se pasaron también Marc Ter Stegen, Daniel Brühl, TVBOY y Juan Antonio Bayona. Fue una fiesta cultural. Pero esto ocurrió después. Antes, en Puerta del Sol y Plaça Catalunya respectivamente, sonaron no solo los conciertos, sino también los DJ sets de Mygal y de Club Grasa. Además, la experiencia se completó con la activación en ambas cities del RAVALISE Corner con su propuesta de customización en vivo de gorras, camisetas y hoodies. Y, como cada ciudad es única y la experiencia en sus calles también, en Madrid se activó también una sala inmersiva con visuales exclusivos y en Barcelona un tattoo corner inspirado en el Raval. Porque lo que ves desde el coche nunca es igual.

CUPRA Raval: una nueva forma de habitar la ciudad