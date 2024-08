Quizá ya lo sabes porque Rosalía es omnipresente pero, desde hace tiempo, la cantante catalana tiene un canal de WhatsApp donde a veces deja audios, “stickers”, fotografías o mensajitos “random”. En junio contó a través de este canal que estaba obsesionada con una canción y que no podía parar de escucharla. En varios audios explicaba esto: “El otro día mis amigos me enseñaron un tema... que llevo semanas que me acuerdo del tema, es como que se me ha quedado grabado en la mente”. “¿Sabes lo típico que cuando se te engancha un tema? Bueno pues el tema dice así, vida cañón”, continuaba la artista. Y procedía a cantar un trocito de una canción con esta letra: “Peineta pa mi chica y un mantón, butaca en teatro, la vida cañón”. Al parecer era su nuevo mantra vital: “Pues de eso va, de la vida, la vida cañón, entonces, a la que me pasa una cosa buena, o me estoy gozando algo, yo digo la vida cañón”. Pronto supimos que la letra a la que hacía referencia Rosalía es de la canción ‘La vida cañón’, del grupo madrileño Alcalá Norte, que este año ha tocado en el Primavera Sound en Barcelona, y que viene pisando fuerte.

Alcalá Norte, seleccionado como nuevo artista Up Next de Apple Music

De hecho, la banda madrileña es ya la nueva apuesta Up Next de Apple Music en España. Y es que, Apple Music lleva una larga trayectoria apoyando a nuevos artistas que llegan de cualquier rincón del mundo, por eso expertos de diferentes géneros identifican y seleccionan nuevas propuestas musicales que merecen brillar dentro de la plataforma. Para que conozcas más el proyecto, Up Next España convive y complementa al actual programa Global Up Next de Apple Music. Esto ofrece la oportunidad de reconocer y apoyar a artistas locales que se espera que algún día también puedan ser considerados como parte del programa global y fortalezcan su éxito más allá de sus fronteras. A nivel mundial, Apple Music lleva apoyando a artistas desde sus inicios como Billie Eilish, Bad Bunny, Khalid, Megan Thee Stallion, Jhay Cortez o Eslabón Armado, entre muchos otros; también brinda a los artistas locales la oportunidad de obtener apoyo temprano en su camino hacia un reconocimiento mundial, como Maria José Llergo, Judeline, Dollar Selmouni, Munic HB o Dora Postigo que ya han formado parte del programa Up Next en España. Con cada una de estas opciones, globales o locales, Apple Music identifica a figuras que considera que continuarán conectando con los fans, tanto en el presente como a lo largo de sus prometedoras carreras.

Alcalá Norte: quiénes son y otras influencias

Ya han anunciado su primer tour, “La Gira Cañón” con más de 40 actuaciones por toda España. Los medios parecen coincidir en que su repentino éxito se debe a lo inclasificable de su estilo, a las reminiscencias a la movida madrileña, a una frenética actividad en redes sociales y a unas letras muy elaboradas pero sin nexo claro entre ellas, con la única finalidad de componer estribillos pegadizos al servicio de una música de calidad y con un fino hilo conductor a través de sonido Manchester. Alcalá Norte cuenta en Apple Music su impresión al ser el actual grupo Up Next: “Gracias, coleguis. Ahora nos toca estar a la altura de la expectación generada. Eso se demuestra sobre las tablas”. Hablan sobre su repentino éxito: “nuestro aspecto es diferente, e imagino que eso es lo primero que se llevan los demás. A la gente le divierten los frikis. Nuestras letras corroboran además esa primera impresión de frikismo. Por otro lado, nuestra apuesta por un sonido clásico nos ha hecho conquistar el corazoncito de muchos viejos rockeros y rockeras. Conectar con los de veinte años, los de cuarenta y los de sesenta es para nosotros motivo de orgullo”. Se ha hablado mucho sobre la influencia de algunos grupos referentes esenciales para la banda de Ciudad Lineal como Joy Division y The Stone Roses, pero ellos además nombran algunos otros como Judas Priest, Los Suaves, Burning, Extremoduro. The Libertines, The KLF...Álvaro Rivas, cantante, habla sobre sus influencias; sonido Manchester vs movida madrileña: “yo he basado mi personalidad adulta en imitar a Ian Brown; siento admitirlo así. The Stone Roses es lo más grande de la historia; de la movida madrileña sólo sé que iban a la Vía Láctea a beber, que a Iñaki de Glutamato Yeyé le gustamos y que Fernando Márquez “el Zurdo” lee a Jünger.

Hablan de la escena local actual: “nosotros estamos rodeados de artistas y bandas en estado de gracia, aunque no sean superventas. Puede ser una percepción sesgada, pero creo que cada vez más personas sienten nostalgia de las guitarras y de las bandas que suenan orgánicas, con toda la humanidad que eso acarrea. Ojalá el impulso creador de toda esta gente se retroalimente con una buena acogida del público. En cualquier caso, el reggaeton también le ha venido bien al mundo.”

¿Cuál sería la playlist ideal para Alcalá Norte?