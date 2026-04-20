Lena Dunham es la voz de una generación. Y si a algunos no les gusta no es porque la escritora lo hiciera mal en Girls, sino porque las generaciones, como las personas, tienen sus claros y sus oscuros, y a veces duele ver estos últimos frente al espejo, verse en un reflejo amargo de algún personaje de una serie que te habías puesto para desconectar de tu vida y sentirte mejor. Pese a todo, el éxito de Girls fue rotundo. Y tras aquel gran bombazo Dunham se sumergió en su particular infierno a causa, entre otras cosas, de las adicciones. De ellas y de muchas otras cosas más, como varios episodios muy polémicos con Adam Driver, habla en sus memorias recién publicadas: Famesick.

Como ha explicado la propia artista en sus redes sociales, “cuando empecé a escribir este libro llevaba treinta días fuera de rehabilitación. Estaba en la nube del delirio que acompaña a la sobriedad reciente: el mundo de repente era ruidoso y pensé que eso significaba que sabía lo que oía. Si me hubiera dicho entonces que el proceso de escritura me llevaría los siguientes siete años habría roto mi contrato y tirado el portátil a la bañera”. Y es que desnudarse nunca es sencillo. Aún menos en una sociedad tan juzgona como la nuestra. Famesick, cuenta, es un viaje por “la enfermedad, la adicción y el desamor, las lecciones que ya no me avergüenza haber aprendido”. Y la tragedia de la fama.