¿Qué sientes cuando piensas en el mundo? ¿Qué emociones invaden tu cuerpo cuando reflexionas sobre lo que ocurre a tu alrededor y, aún más importante, sobre lo que crees que ocurrirá a tu alrededor en el futuro? ¿Esperanza? ¿Alegría? ¿La sensación de que el mundo está lleno de oportunidades luminosas? Probablemente no. Probablemente lo que te invada sea el miedo . Y no estoy en tu cabeza: es simplemente estadística. Según una nueva investigación de la Universidad de Montclair, en Estados Unidos, la generación Z percibe el mundo como un lugar aterrador lleno de peligros inminentes y se siente muy desmotivada con lo que está por venir.

Pero no siempre ha sido así. Al parecer, el mismo equipo científico estuvo haciendo entrevistas a jóvenes de la Gen Z en el pasado y se han dado cuenta de que antes solían ser más positivos. No es algo intrínseco a la juventud. Tampoco a nuestra generación. Para nada. Es una respuesta natural a los acontecimientos que vienen pasando durante los últimos tiempos. En concreto, parece ser que hay tres que influyen particularmente en esta deriva pesimista. En primer lugar, el confinamiento. Sí, somos una generación cuya entrada a la adultez ha estado marcada por un hito histórico de miedo, de descontrol institucional y de incertidumbre mundial.