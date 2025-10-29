Para los animales salvajes del Parque Nacional Kruger, la bioreserva más importante del sur del continente africano, ubicado en el extremo noreste de Sudáfrica, el ser humano es el mismísimo demonio. La entidad cuya voz hace que elefantes, rinocerontes, jirafas y otras muchas criaturas espectaculares se echen a temblar. El depredador máximo. Y ni el rugido de un león ni los pasos de un leopardo agazapado en la hierba provocan el miedo que provocan las palabras de las personas en todas ellas. Y no es una conjetura: es el resultado de una investigación llevada a cabo en el parque por lxs biólogxs Liana Zanette y Michael Clinchy, de la Western University de Canadá.

En concreto, lo que hicieron fue instalar cámaras y altavoces junto a algunos abrevaderos frecuentados por animales y reprodujeron más de 10.000 grabaciones de conversaciones en inglés, conversaciones en afrikáans, conversaciones en lenguas locales, disparos, gruñidos y rugidos de leones. Y la conclusión fue muy clara: ningún otro sonido despertaba el pánico que despertaban las voces humanas. Para que te hagas una idea, y según recoge Gizmodo , “el 95% de los animales abandonó los puntos de agua en cuestión de segundos tras oír una voz humana. Ni siquiera los disparos, símbolo de peligro para tantas especies, provocaron respuestas tan rápidas”.