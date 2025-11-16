Grand Theft Auto (GTA) es una de las franquicias más populares de la historia de los videojuegos . Y sí, su próxima entrega, GTA VI, es uno de los juegos más esperados de siempre. El hype es muy loco. Pero muy loco. Por eso tanta gente se cabreó mucho cuando la semana pasada Rockstar, la empresa desarrolladora del título, emitió un comunicado en el que confirmaba que su salida se retrasaba una vez más. Y esa es la noticia que ha tenido al mundo gamer ocupado estos últimos días. Pero hay otra, que ha pasado mucho más desapercibida, que merece atención: la empresa despidió fulminantemente a más de 30 trabajadores. Y confirma que la industria gamer sigue podrida.

Porque esto es un secreto a voces: las desarrolladoras de videojuegos no se caracterizan precisamente por cuidar bien a sus programadores. Como contaba el periodista Enrique Alpañés en su día, la industria somete a sus trabajadores a jornadas maratonianas con la excusa de que los juegos tienen que salir ya y sin ningún tipo de incidencias. Así justifican tenerles 80 horas a la semana picando código o haciendo lo que sea que hacen para que tú y yo podamos relajarnos en nuestra casa echándonos una partidita. Es lo que llaman crunch. Y es una dinámica muy generalizada, muy intensa y de una falta de humanidad brutal. ¿Pero qué tiene que ver todo esto exactamente con Rockstar?