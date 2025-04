Para empezar por lo obvio, hay una responsabilidad en la plataforma que lo acoge. En este caso Steam. Porque si la red de videojuegos más grande del mundo no es capaz de filtrar semejante barbaridad la cosa pinta muy mal. Porque aquí no hay nada sutil, eh. Los propios desarrolladores de No Mercy lo califican como un simulador de sexo no consentido . Un eufemismo para el término violación . También explican que el personaje que llevas es la peor pesadilla de las mujeres que nunca acepta un no por respuesta . ¿Cómo es posible que Steam haya tardado tanto en eliminarlo de su tienda? ¿No tienen nadie que vea las imágenes de violación y violencia y diga NO ?

“Después de pillar a tu propia madre traicionando a tu padre, descubres la naturaleza de las mujeres, especialmente la suya. No es una ama de casa corriente: está escondiendo un oscuro secreto que la persigue desde hace años. Ahora es tu turno para descubrirla, chantajearla, exponerla y reconstruir tu familia en tus propias términos. Poseerla. Tu objetivo es simple: no dejar ningún coño sin follar porque eso es lo que todas quieren”. Es la descripción del videojuego No Mercy disponible hasta hace muy poco en Steam. La pregunta es: ¿cuántas cosas tienen que salir mal en una sociedad para que una cosa así que promueve la violación y el incesto salga a la luz?

O no lo tienen o no ha considerado que pegarle y penetrar a una madre sin consentimiento sea grave. Por suerte, sí que hay gente sensata en muchos otros sitios y tanto políticxs como activistas contra la violencia de género comenzaron a protestar hace tiempo, lo que llevó a la retirada del juego en Reino Unido, luego en Australia y luego en Canadá. Aquí en España aún puedes ver la carátula, la descripción y algunas de las imágenes de No Mercy, pero no puedes comprarlo. Y eso no mola. O sea, ¿no han borrado todo el contenido del videojuego porque se lo están pensando? Esperemos que no porque ese juego no puede estar ahí afuera. Literal. No hay justificación.

Pero yo creo que los creadores deberían tener libertad para hacer lo que quieran y los consumidores para comprar lo que quieran. Ya, pero ni la libertad creativa ni la libertad de consumo pueden estar por encima de los derechos básicos y este tipo de contenidos no hacen más que poner en peligro a las mujeres. Por más que pienses que solo es un juego. No es solo un juego. Como ha señalado la activista Farah Naz , tía de la joven violada y asesinada en Londres en 2022, Zara Aleena, “estos contenidos perpetúan una cultura de misoginia que puede tener consecuencias trágicas fuera de la pantalla”. No es alarmismo sensacionalista. Es educación.

Por otro lado, conviene preguntarse por qué unos creadores deciden sacar algo así. Quizás porque les mola este rollo o quizás porque saben que va a vender. Y que esto venda significa que hay algo muy podrido en nuestro mundo todavía. La serie Adolescencia lo ha evidenciado. Bajo lemas antiwoke, muchas voces antifeministas están cogiendo fuerza y le están diciendo a la gente joven que las mujeres en realidad quieren ser dominadas y maltratadas. Que la sociedad les está haciendo desear la independencia en contra de su naturaleza. Una gilipollez que tenemos que cortar de raíz. No Mercy es asqueroso. Y sí, es censura, pero por el bien de todas.