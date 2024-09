Imagínate la situación: después de mil años juntxs, después de mil historias, después de mil recuerdos, tú y tu pareja decidís que ha llegado el momento de volar por separado. Y no hay un dolor punzante alrededor de esa idea. Os queréis, sí, pero no de la manera en la que se deberían querer dos personas que mantienen una relación romántica. Es otra cosa. Algo más humano. Algo casi fraternal. Por eso la perspectiva de una separación no os rompe. No os sume en la desolación. No os destroza el alma. Es un paso que os sabe natural y reconfortante. Es lo que sabéis que debe pasar y por eso queréis celebrarlo por todo lo alto: con una fiesta de despedida con la gente que más amáis.

¿Cómo crees que se lo tomaría tu familia? ¿Y tus colegas? ¿Y los colegas de tu pareja? Probablemente fuese recibido con bastante escepticismo por la mayoría de gente. Y es normal. En la sociedad occidental moderna, a diferencia de en muchas otras, no estamos acostumbrados a decir adiós a las cosas que queremos con alegría. La muerte es una tragedia infinita colmada de caras largas. Las rupturas están bañadas en un ostia, qué pena, lo siento mucho. Y eso es precisamente lo que te encuentras a lo largo de Volveréis, la nueva peli de Jonás Trueba, una y otra vez: las reacciones de incredulidad ante una idea, la de homenajear una relación que termina, que parece casi enfermiza.