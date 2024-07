Todxs hemos hecho alguna vez este ejercicio. El de pensar a qué edad nos tuvieron nuestros padres . Nos sorprende que mientras nosotrxs estamos planeando las vacaciones con nuestrxs amigxs o superando la última ruptura, ellxs, con la misma edad, ya tenían al menos un hijx, casa comprada y coche. ¿De qué depende esa diferencia abismal? Pues claro, han pasado muchas cosas entre medio y lo que queda claro es que hay factores tan diversos como las crisis económicas, el cambio cultural o la tensión en los precios de la vivienda que han afectado también a nuestras relaciones y a querer o no tener hijxs.

Lo más curioso es que estos porcentajes no han parado de crecer desde 2008, aunque no se saben exactamente las causas. También han crecido las parejas que no se casan, pasando de un 10,4 % a un 13 % del total, y claro, los matrimonios han descendido en picado: del 40 % al 25 %.