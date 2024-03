La monsterfilia es una realidad para millones de personas. Una atracción atávica por las criaturas gigantescas que ha llevado a Hollywood y su cohorte de productorxs ávidxs de dinero a parir año tras año una gran cantidad de pelis alrededor de ellas. Que si Godzilla y King Kong . Que si Pacific Rim . Que si Transformers . Que si Rampage . Pero todas ellas tienen algo en común: hay muy poquita chicha tras sus efectos especiales y su grandiosidad visual. Como si unos buenos monstruos no pudieran enmarcarse en una buena historia con un buen fondo, un buen guion y unas buenas interpretaciones. Una premisa que rompe de arriba a abajo unas cuantas cintas monsterfílicas no palomiteras.

Otra cinta con aroma español: se trata del cuarto largometraje del director cántabro Nacho Vigalondo, un tipo que siempre ha sabido hacer la película rara y poética por excelencia, pero sin perder de vista el sentido del relato. En este, concretamente, te cuenta la historia de Gloria, una mujer cuya frustración, desesperación, dolor y trauma se personifican (¿ monstruonifican ?) en una colosal criatura de esas que no aparecen en los libros de biología. Poco a poco y conforme avanza la trama, la protagonista, interpretada por Anne Hathaway, irá entendiendo la relación fundamental entre ella y el monstruo y tendrá la oportunidad de salvar el mundo. O no. ¿Qué crees que hará?

Donde viven los monstruos

Spike Jonze es uno de los grandes nombres del cine estadounidense de los últimos tiempos. Entre sus grandes obras puedes encontrar cintas como Her, Cómo ser John Malkovich, Adaptation. El ladrón de orquídeas o I’m here. Y también Donde viven los monstruos, una especie de fábula a medio camino entre lo razonable y lo onírico, entre la infancia y la adultez, entre la lágrima triste y la lágrima alegre. Adaptación del libro de Maurice Sendak del mismo nombre, se trata de otro de esos dramas familiares contados sin literalidad pero que llegan al corazón. Aquí no hay combates que destrozan rascacielos ni rugidos estremecedores. Es otra forma de entender los monstruos.