Obsession se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del último mes. Y es que, en un contexto actual de cine de terror tan viciado, lleno de películas fotocopiadas basadas en los jumpscares de turno, una propuesta como esta entra como una kombucha fresquita en una tarde de agosto. Es hermosa. Es inquietante. Y es auténtica. La historia creada por el cineasta Curry Barker, de solo 26 años, refleja en pantalla muchas de las microperversiones que tienen lugar dentro de las relaciones románticas, solo que con una distorsión fantástica exagerada. La fórmula funciona. Tanto que la peli ya es la obra de presupuesto inferior al millón de dólares más taquillera de siempre.
En concreto, Obsession ha superado ya los 400 millones de dólares de recaudación en apenas dos meses. Sí, la peli se empezó a popularizar en septiembre de 2025, tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero fue el pasado 15 de mayo cuando aterrizó en los cines y comenzó el fenómeno viral. Toda la gente quería verla. Incluso había quienes recomendaban no ir a verla con tu pareja para no rayarte demasiado. Sea como sea, está claro que Obsession vuela sola y que se ha convertido en una de las películas más rentables de la historia por méritos propios. Puede que te mole más o que te mole menos, pero que es única en su especie es innegable.
Y no es casualidad. Curry Barker y Cooper Tomlinson, quien también aparece en la película, llevan años investigando nuevas maneras de tratar el terror en su canal de Youtube. Cansados quizá de los mismos guiones, los mismos sustos y los mismos personajes sin personalidad. Ansiosos por contar historias creepys desde una perspectiva nueva: la de la generación Z. No son los únicos. Además de Obsession, este año está siendo también el año de Backrooms, otra película de inspiración internet horror y otra película dirigida por un chaval: Kane Parsons solo tiene 20 años, pero ha enamorado a mucha gente con su forma de trasladar la incomodidad liminal a la gran pantalla.
Esto nos lleva a una reflexión: ¿será que la gente joven no estaba yendo al cine porque nadie estaba contando historias en su lenguaje natural? ¿Estábamos echándole la culpa a los móviles y el déficit de atención erróneamente? Obsession y Backrooms sugieren que podría ser así. Que si alguien narra el terror incel o el pavor liminal con sus códigos, acudimos en masa a las salas. Y, para todos nosotros, una buena noticia: Curry Barker ya ha rodado otra película de terror, llamada Anything But Ghosts, ambientada en el mismo universo que Obsession y con fecha prevista de estreno para 2027. Ah, y también podría estar detrás de una nueva versión de La masacre de Texas. A disfrutar.