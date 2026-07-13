Obsession se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del último mes. Y es que, en un contexto actual de cine de terror tan viciado, lleno de películas fotocopiadas basadas en los jumpscares de turno, una propuesta como esta entra como una kombucha fresquita en una tarde de agosto. Es hermosa. Es inquietante. Y es auténtica. La historia creada por el cineasta Curry Barker, de solo 26 años, refleja en pantalla muchas de las microperversiones que tienen lugar dentro de las relaciones románticas, solo que con una distorsión fantástica exagerada. La fórmula funciona. Tanto que la peli ya es la obra de presupuesto inferior al millón de dólares más taquillera de siempre.

En concreto, Obsession ha superado ya los 400 millones de dólares de recaudación en apenas dos meses. Sí, la peli se empezó a popularizar en septiembre de 2025, tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero fue el pasado 15 de mayo cuando aterrizó en los cines y comenzó el fenómeno viral. Toda la gente quería verla. Incluso había quienes recomendaban no ir a verla con tu pareja para no rayarte demasiado. Sea como sea, está claro que Obsession vuela sola y que se ha convertido en una de las películas más rentables de la historia por méritos propios. Puede que te mole más o que te mole menos, pero que es única en su especie es innegable.