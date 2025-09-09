Expediente Warren es una de las sagas de terror más mediáticas y taquilleras de los últimos tiempos. Quizás la que más. En parte porque sus primeras entregas eran muy buenos ejemplos de cine de posesiones y jumpscares bien hecho. Y en parte porque todas sus historias están basadas en los documentos reales de las investigaciones llevadas a cabo por Ed y Lorraine Warren. Que creas lo que dicen o no ya depende de ti. De si crees en estas cosas demoníacas o no. Sea como sea, le añade un toque de realismo a las pelis. Y El último rito, recién estrenada, no es una excepción: también se basa en un caso real de la década de los 70.

La familia Smurl

Según los documentos de lxs investigadorxs demoníacos Lorraine y Ed Warren, todo empezó tras la riada provocada por el huracán Agnes en West Pittston, Pensilvania, en el año 1972. Como muchas otras familias afectadas, la familia Smurl se vio obligada a mudarse de casa y terminó instalándose con sus cuatro hijas en un dúplex aparentemente normal. Pero la vida se les torció. Porque pronto, cuentan los registros del matrimonio Warren, comenzaron a pasar cosas muy raras y muy tétricas en la casa. El tipo de cosas que puedes imaginarte porque ya has visto en pelis de este tipo miles de veces. El tipo de cosas que acojonan mucho.