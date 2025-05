Hace solo unos días que las productoras de la película estrenaron el tráiler en redes, pero todo el mundo está hablando ya de Miss Carbón. Y por muchas razones. Para empezar, tiene una historia muy potente que es más que necesaria en estos tiempos de retroceso mundial de los derechos LGTBIQI+ y de los derechos de las mujeres: cuenta la incesante lucha de una mujer trans llamada Carla Antonella Rodríguez para poder trabajar en una mina de la Patagonia argentina. Como reza la sinopsis de la peli, “tras someterse a una cirugía de cambio de sexo, la protagonista debe enfrenar una superstición que prohíbe a las trabajadoras ingresar a las galerías subterráneas”.

Pero eso no es lo más fuerte. Lo más potente de la película, lo que de verdad hace que se encoja el corazón y te sumes a la sensación de epicidad, es que la historia de Carla es una historia real. No sale de la imaginación de nadie. No es una peli que la ultraderecha rancia pueda catalogar como woke. Es lo que es. Lo que pasó. Lo que viven tantas mujeres en el mundo. Sean cis o trans. Y sí, Carlita terminó convirtiéndose en la primera minera trans. Es un relato de superación. No de una misma. No. De superación de los prejuicios de género y de los prejuicios de identidad. La protagonista se abre paso poco a poco y con mucho sufrimiento. Es la historia de mucha gente. Tristemente.