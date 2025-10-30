El Joker. Hannibal Lecter. Cersei Lannister. Loki . Voldemort. Dolores Umbridge. Thanos. Magneto. Maléfica. Walter White. Homelander. Claire Underwood. Tony Soprano. Negan. Todxs estxs personajes de la ficción cinematográfica y televisiva tienen dos cosas en común. La primera de ellas es que son villanos. Puede que algunos de ellos hayan tenido su periodo amable o que incluso puedas entender sus motivaciones en algún momento, pero terminan convertidos en monstruos. Y la segunda de ellas es que les amas. A veces mucho más de lo que amas a los héroes o heroínas de los universos de los que forman parte. La pregunta es por qué.

Y Joaquín Mateu Mollá , doctor en psicología clínica, cree tener algunas respuestas. Para empezar, escribe, lxs villanxs se caracterizan generalmente por esconder una mayor complejidad psicológica. No siempre. Obvio. Pero es verdad que en muchos mundos ficticios lxs protagonistas principales son seres bondadosos llenos de luz a los que nunca se les pasa por la cabeza hacer algo malo. Son demasiado puros. Demasiado esto es lo que soy y de aquí no me salgo. Y es que no es algo con lo que puedas sentirte representadx. Al fin y al cabo, tú no siempre tomas las decisiones correctas ni tienes los sentimientos más hermosos hacia la gente.