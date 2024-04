La escena empieza con una conversación de WhatsApp en la que diferentes mensajes que se intuyen (de pronto) de preocupación, se intercalan. Los nombres que se pueden observar en la conversación son el de Amina, Zineb y Djeneba. Estas tres amigas inseparables son las protagonistas de HLM Pussy , la película dirigida por la autodidacta Nora el Hourch . No es en vano resaltar ese aprendizaje propio de la directora, ese viaje sin guías, ese impulso de hacer cine sin teorías ni manuales, sino solo a través de tener la cámara en la mano. No lo es porque, quizás, de haber existido, este relato sería distinto: quizás más armado, quizás menos cierto, quizás más recatadito, sobre todo para esas miradas a las que este tipo de verdades les incomoda.

Pero no es este el único pilar que se desmenuza en HLM Pussy , también se habla de diferencias sociales, de esa realidad que habita silenciada y oscura en los suburbios de París, de cómo la amistad nos protege y a la vez nos puede descolocar, desde dónde emerge la fuerza que se comparte y se alimenta entre mujeres y, también y sobre todo, de cómo el abuso sexual y la agresión, en la mayor parte de los casos, ocurre en el entorno familiar y no tanto en un callejón oscuro con un delincuente fantasmagórico construido en el imaginario de todas nosotras gracias a esos relatos donde se nos enseña qué forma tiene el terror.

Me gustaría, ahora, alejada de la trama y la ficción, centrarme en las dudas que han cuestionado a la directora y que atraviesan la realidad demostrando que este tipo de relatos siguen siendo necesarios. Mientras leía diferentes reseñas y entrevistas, fue naciendo un discurso que me sorprendió. Varios medios y “expertos” comentan que la escena del abuso (un beso forzado) no es suficiente para desencadenar toda la película. Este tipo de comentarios son extremadamente peligrosos: nunca es SOLO un beso. Sí pasa algo, sí hay abuso, sí está mal, si no hay consentimiento. Si no te han permitido pasar, no pases. Aunque Zak, el personaje que ejerce el abuso sobre Zineb, hubiera “solo” bloqueado la puerta, ya habría sido un problema.