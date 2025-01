Olvídate de ideologías. Olvídate de geopolítica internacional. Olvídate de partidos buenos y partidos malos. Cuando se trata de tiranía no hay excusa que valga. Se puede apoyar en las premisas que quiera. Puede rodearlo de todos los discursos que desee. Puede vestirlo como le dé la gana. Porque sigue siendo tiranía. Y lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, al margen de tu posición política y tus valores, es un ejemplo más de un ser humano tratando de imponerse a otros por la fuerza. De un gobernante que desprecia la voluntad ciudadana. De un líder que se aferra al poder como una garrapata . Y ya hay un documental y una plataforma que narra la respuesta de la población.

Pero la rueda ya está en marcha. En De Macedonia, con amor verás cómo perfiles tan diferentes como defensorxs de los derechos humanos, analistas, líderes locales o ciudadanxs de a pie protestan contra la autoproclamación de Maduro como vencedor de las elecciones. Y sí, buena parte de ellxs lo hace con las caras tapadas y las voces distorsionadas. Porque en Venezuela hay ahora tanta ira como miedo. Sin embargo, y como prueba el propio documental, la fuerza popular gana más y más potencia cada día. Ya no son protestas de la clase media como las que tenían lugar en la década de los 2010. No. Ahora es la clase popular la que dice basta. La que ya no puedes más.

Algo que obviamente contrasta con el discurso gubernamental de que ganaron las elecciones. Porque las calles lo desmienten. Los miles y miles de personas que se rebelan ahí fuera, como refleja el documental, lo desmienten. Un documental que no está terminado en realidad: desde la plataforma que lo desarrolla, del colectivo Hacha y Machete, se seguirá nutriendo con nuevos vídeos y nuevas informaciones. Y es que esto no ha terminado. Maduro juró el cargo el pasado viernes 10 de enero. Indiferente al deseo de la gente. Como era de esperar, el día de antes se desplegaron varias protestas masivas en todo el país, con la amenaza del despliegue policial y militar en el ambiente. La pesadilla aún no ha terminado.