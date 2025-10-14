Salir adelante en la Cañada Real, a las afueras de Madrid, es pasarse el juego en modo difícil: se trata del asentamiento irregular más grande de toda Europa, amenazado por los derribos de la administración pública, condicionado por una falta de recursos brutal, afectado por la falta de electricidad y envuelto en la dureza de la marginalidad . Es allí, en aquel lugar al margen del interés de los políticos, donde el cineasta Guillermo Galoe sitúa su nuevo drama social: Ciudad sin sueño, una película dura y honesta que ya cuenta con dos premios: el de la crítica en el Festival de Cannes y el de las lágrimas de emoción de los vecinos de la propia Cañada Real.

Como cuentan desde La Vanguardia , la presentación de esta Ciudad sin sueño que tuvo lugar en un cine al aire libre en la antigua Fábrica de Muebles en el sector 6 de la Cañada Real terminó con la ovación del público allí presente. Porque piénsalo: imagina que tu barrio solo aparece en los medios de comunicación vinculado a las drogas y a la peligrosidad, que sobrevive desatendido y que la sociedad tiene infinidad de prejuicios negativos para ti solo por vivir allí. Y de pronto alguien os mira. Os escucha. Os representa. Y no solo eso: se planta con esa representación en Cannes y gana el premio de la crítica. Tiene que ser una emoción desbordante.