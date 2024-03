El lenguaje es la piedra filosofal de la humanidad. Aquello que nos permitió cooperar de un modo nunca antes visto en la naturaleza y gracias a lo cual estamos hoy aquí con todo este tinglado montado. Y tu biología lo refleja: según cuenta el autor Bill Birchard, las palabras que oyes o lees tienen la capacidad de activar tus neuronas, tus músculos y los sistemas de recompensa de tu cerebro. Es decir, que hay una relación profunda y ancestral entre el lenguaje y tu organismo. Y lo mismo le ocurre al resto de personas con las que compartes mundo, lo que implica que puedes utilizarlo en tu favor para resultar más interesante al hablar y escribir y acercarte a tus objetivos en la vida.

La pregunta es cómo exactamente. Y el propio Birchard extrae unas cuantas recomendaciones claves del ensayo Writing for Impact: 8 Secrets from Science That Will Fire Up Your Reader’s Brains. Para empezar, dice, intenta mantener simple tu discurso prescindiendo de los adjetivos y de los adverbios todo lo posible. Soy una persona eficiente y perfeccionista que completa rápidamente las tareas en entornos complicados libera menos dopamina en el cerebro de quien te lee que resuelvo los problemas. En última instancia, se trata de mantener tu comunicación sencilla, específica, sorprendente y estimulante. No la sobrecargues. No des setecientas vueltas para llegar a donde quieres llegar.