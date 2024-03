El feminismo se construye paso a paso y entre todas. No existe un feminismo único. Ahora que llega le 8M recuperamos las frases más importantes que han marcado este año. 1. Jenni Hermoso: “Tolerancia cero con estos comportamientos”

El fútbol femenino siempre ha sido infravalorado bajo la óptica machista de que no es un deporte de chicas. Pero este año no solo ha sido el año de la reivindicación de las mujeres dentro del fútbol, sino de los derechos dentro de un ambiente que se descubrió muy turbio. El caso del beso no consentido de Rubiales a Jennifer Hermoso después de ganar el Mundial ha supuesto una revolución dentro del mundo del fútbol. La decisión de la jugadora, y del resto del equipo, mostrando el apoyo incondicional, muestra cómo las cosas sí se pueden cambiar gracias a la lucha colectiva. Prácticamente el caso de Jenni se ha convertido en un #MeToo del futbol español. 2. Henar Álverez;: “El feminismo no va a hacer a los hombres una vida mejor, la va a hacer peor. Pero da igual, porque no trata de esto eso”

Instagram

Seguramente Hernán Álvarez es una de las voces más claras y directas del feminismo en España. La comunicadora dio una entrevista a Lo De Évole donde reflexionaba sobre el feminismo y el papel de la mujer en la sociedad. Sin duda, una de las mejores frases que nos dejó fue la anteriormente citada. El feminismo no va de mejorar la vida de los hombres si no de conseguir la igualdad y obviamente eso implica quitar privilegios a los hombres. El discurso de que el feminismo va a ser algo “chachiguay” para todos surge por esa necesidad de justificar todo socialmente. De no molestar. Y es hora de dejar atrás esos complejos y decir las cosas claras como Álvarez. 3. Nerea Pérez: “Hay una grandísima propaganda alrededor de la pareja, mucha propaganda alrededor y muy poca propaganda alrededor de lo importantes que son las redes de amigas”

Instagram

Dicho de otra manera, lo que reivindica Nerea Pérez habla mucho de la sororidad y cómo, a veces, la sociedad busca encasillarnos en el modelo de pareja monógama como la única opción segura. Así como en ocasiones se intenta dibujar la vida adulta como el fin de la amistad, la realidad es que se trata de un vínculo que puede ser igual o más sólido que cualquier relación de pareja. La amistad entre mujeres además tiene un elemento empoderador porque crea un espacio seguro donde expresar las violencias del día a día y los miedos. 4. Lucía Lijtmaer: “No olvidéis nunca esto: las mujeres hablamos entre nosotras, y tenemos un disco duro que flipas con toda esa información. Y algún día, eso os dará tanto miedo como a nosotras oír unos pasos volviendo a casa de noche”

La frase “tengo una lista de violadores cuyos nombres conoces”, citada por la periodista Cristina Fallarás, hace referencia a la frase de la periodista Lucía Litjmaer para hablar sobre los casos de abuso por parte del cineasta Carlos Vermut, unas palabras que funcionan en cualquier contexto. Cualquier contexto es cualquiera. Por desgracia, todas tenemos una amiga, una compañera, una vecina que ha sufrido abusos. Todas sabemos de tíos que tienen fama de tocones, de compañeros de curro que se propasan con las becarias, de colegas con “historias”. La frase de Litjmaer refleja a la perfección lo estructurales que son estas violencias y cómo conviven con el día a día. 5. Úrsula Corberó: “Me lo dedico a mí por ser tan trabajadora, tan valiente y tan maja”

#netflix #elcuerpoenllamas #premiosondas ♬ sonido original - LECTURAS @revistalecturas Úrsula Corberó ha ganado el Ondas a la ‘Mejor Intérprete Femenina en Ficción de Televisión’ por su interpretación de Rosa Peral en la serie ‘El cuerpo en llamas’ de Netflix’. “Me lo dedico a mí por ser tan trabajadora, tan valiente y tan maja”, pronunciaba la actriz, emocionada, al recibir el galardón. #úrsulacorberó

Este fue uno de los momentos más comentados de los premios Ondas. No solo por el papelón que hizo Corberó en El cuerpo en llamas si no porque no estamos acostumbrados a ver a una mujer segura de si misma y celebrar sus logros. Porque sí, una mujer que no es “humilde” y se muestra segura de sus capacidades muchas veces es tachada, de vanidosa, de flipada. Con esos 10 segundos Coberó nos recordó lo importante de celebrarnos a nosotras mismas. Sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se celebran los hombres a si mismos y nadie los critica por ello. 6. Lola Índigo: “No hablo desde el victimismo. De misoginia hablo con datos y los datos son los que son”

Instagram

En esta entrevista publicada en El País la artista madrileña es muy clara sobre la realidad e la violencia machista. Este titular sale de las críticas que recibió por denunciar la misoginia que aún hay dentro de la industria musical diciendo que iba de victimista. Porque sí, muchas veces se nos tacha de exageradas, de victimistas por denunciar las discriminaciones y las violencias. Y como dice Lola Índigo, “los datos son los que son”. 7. Miley Cirus: “Puedo quererme mejor de lo que tú me quieres”