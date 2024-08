El verano asoma a la vuelta de la esquina y empieza a anidar en el corazón de la gente la esperanza de rebozarse en la arena blanca de alguna bonita playa y de sumergirse en el mar para relajarse y disfrutar. Tú, sin embargo, no lo sientes como algo tan deseable. De hecho, el simple hecho de pensar en esa enorme masa de agua, en ese mar tan vasto, en ese océano que se pierde más allá de tu mirada, te produce un miedo muy profundo y atroz que en ocasiones incluso deriva en sudoración, palpitaciones, falta de aire o mareos. Y no, no es una sensación normal, por más que el miedo pueda imponer un poco a todo el mundo. Lo que te ocurre se llama talasofobia, explican desde El Confidencial.

¿Que qué es concretamente? Pues “un miedo persistente e intenso al mar o a las aguas profundas”. Y ojo: no lo confundas con la hidrofobia, el miedo irracional al agua en general, que puede llevar a una persona a no querer ducharse o incluso a no querer beber agua. Es este caso, el de la fobia a las grandes masas de agua, el temor tiene más que ver con la inmensidad de las mismas que con el hecho de que estén compuestas de agua principalmente. En este sentido, es una fobia que no suele presentarse demasiado a lo largo del año, salvo que vivas en un pueblo o en una ciudad costera. Es durante los meses de verano cuando comienza a despertar en la mente de muchas personas.