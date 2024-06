Como explica en esta entrevista con el youtube Uri Sabat, “durante la noche pasamos por diferentes fases de sueño: empezamos en vigilia, luego entramos en una fase superficial cuando comenzamos a relajarnos, y posteriormente caemos en las fases profundas, conocidas como fases 3 y 4, donde ocurre la reparación física más importante”. Y si te despiertas en una de estas últimas dos fases, si el ruido del camión de la basura las interrumpe, o el movimiento de tu gato, o los codazos involuntarios de tu pareja, o el final apoteósico de una pesadilla horrible, “ el sueño se vuelve superficial nuevamente, impidiendo un descanso reparador ”. Estás dormidx, sí, pero no en profundidad.

Estás hasta el mismísimo ano de la misma historia: no cenas nada durante las dos horas anteriores a meterte en la cama, intentas alejarte un poco del teléfono media hora antes de intentar dormir y duermes aproximadamente ocho horitas. Es la fórmula de descanso que has leído y escuchado un trillón de veces de boca de todo tipo de especialistas de la salud. Pero a ti no te funciona. Cada mañana, casi sin excepción, abres los ojos e inmediatamente sientes el inexorable peso de una mente y un cuerpo cansados. Y maldices a la vida. Y te preguntas qué has hecho tú para merecer tanto sufrimiento. Carla Estivill, experta en calidad del sueño, tiene la respuesta: es cosa de las fases del sueño .

El problema está en la identificación de esas interrupciones. Al fin y al cabo, y según especialistas como Estivill, en muchas ocasiones no eres consciente de lo mucho que te has microdespertado a lo largo de la noche. Estabas grogui. Estabas medio oníricx. Y has olvidado que abriste los ojos. En este sentido, lo único que puedes hacer es elucubrar: si el camión de la basura pasa al ladito de tu ventana, tienes un gato con permiso para entrar en tu habitación y subirse a tu cama o duermes en pareja, es probable que experimentes interrupciones en tu descanso y que esa sea la razón de que todas las mañanas tengas cara de apio y alma de zombie. Debes implementar soluciones.

Como usar tapones y antifaces para aislarse del ruido y de los posibles fogonazos de luz. O cerrar la puerta de la habitación para que ninguna de tus mascotas perturbe tu sueño. O comprar una cama más grande para no andar a la gresca nocturna con el cuerpo de tu pareja. De hecho, incluso podéis plantearos dormir en camas separadas. No es tan romántico pero puede ser más saludable. Y al otro día estaréis de mucho mejor humor y os daréis más abracitos y besitos. Y no solo eso: durante la noche consolidaréis mejor vuestros aprendizajes y recuerdos, lo que tendrá un impacto en vuestra vida académica, profesional y social. La cantidad de sueño importa. La calidad también.